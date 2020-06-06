Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:38Заразились
на 06.06В России 458 689+8 855В мире 6 734 088+101 103

Петербургский охранник арестован за покушение на покупателя "серых" медкнижек

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга арестовал местного жителя Заура Каримова, обвиняемого в покушении на убийство, сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Каримов отправлен в СИЗО до 4 августа.

Днем 4 июня на Невском проспекте Каримов, который работал охранником фирмы, обещавшей оформление "серых" медкнижек для трудоустройства, выстрелил в голову из травматического оружия 24-летнему клиенту. Конфликт произошел после того, как молодой человек пришел забирать деньги, не дождавшись своих документов. Каримов с места происшествия скрылся, потерпевший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Фигурант был объявлен в розыск и задержан спустя сутки. В тот же день ему предъявили обвинение. Сам он назвал произошедшее случайностью.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, пострадавший - первокурсник магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета. Фирма, о которой идет речь, - ООО "Ресурс".

По информации источника, вечером 4 июня было возбуждено еще одно дело, связанное с данной организацией. Как сообщала, пресс-служба регионального ГУ МВД, в конце мая в полицию обратились 11 граждан с жалобами на фирму, не выполнявшую обязательства по оформлению "серых" медкнижек. По предварительным подсчетам оперативников, причиненный гражданам ущерб составляет 30 тыс. рублей.

Петербург

Новости

РПЦ будет пускать в храмы только прихожан в масках

РПЦ будет пускать в храмы только прихожан в масках

"Роскосмос" отверг версию проблем "Фрегата" на космодроме "Куру" из-за утечки топлива

В России запланировали начать вакцинацию против гриппа в августе

В России запланировали начать вакцинацию против гриппа в августе

Топ новых слов 2020 года по версии "Яндекса" возглавили "ауф" и "локдаун"

Новый российский препарат от COVID-19 зарегистрирован Минздравом

Новый российский препарат от COVID-19 зарегистрирован Минздравом

Путин поручил создать базу генетических данных в России

Путин поручил создать базу генетических данных в России

Свыше 65 тыс. москвичей подали заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Следствие назначило почерковедческую экспертизу полицейских по "делу Голунова"

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлены 8 855 новых заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлены 8 855 новых заболевших коронавирусом

Что случилось этой ночью: суббота, 6 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');