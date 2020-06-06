Петербургский охранник арестован за покушение на покупателя "серых" медкнижек

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Петербурга арестовал местного жителя Заура Каримова, обвиняемого в покушении на убийство, сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы.

Каримов отправлен в СИЗО до 4 августа.

Днем 4 июня на Невском проспекте Каримов, который работал охранником фирмы, обещавшей оформление "серых" медкнижек для трудоустройства, выстрелил в голову из травматического оружия 24-летнему клиенту. Конфликт произошел после того, как молодой человек пришел забирать деньги, не дождавшись своих документов. Каримов с места происшествия скрылся, потерпевший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Фигурант был объявлен в розыск и задержан спустя сутки. В тот же день ему предъявили обвинение. Сам он назвал произошедшее случайностью.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, пострадавший - первокурсник магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета. Фирма, о которой идет речь, - ООО "Ресурс".

По информации источника, вечером 4 июня было возбуждено еще одно дело, связанное с данной организацией. Как сообщала, пресс-служба регионального ГУ МВД, в конце мая в полицию обратились 11 граждан с жалобами на фирму, не выполнявшую обязательства по оформлению "серых" медкнижек. По предварительным подсчетам оперативников, причиненный гражданам ущерб составляет 30 тыс. рублей.