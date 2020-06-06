Северный флот провел учения АПЛ и дизельных подлодок в Баренцевом море

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Атомные и дизель-электрические подводные лодки Северного флота провели учение на полигонах в Баренцевом море, говорится в сообщении флота, поступившем в субботу в "Интерфакс".

"Подводники отработали плавание и маневрирование в различном диапазоне глубин, слежение друг за другом, отрыв от преследования и условное уничтожение противника", - сказано в сообщении.

По информации Северного флота, участники учений провели торпедные стрельбы по подводным целям в дуэльном варианте. Экипажи атомных подлодок отработали атаку друг друга.

"Каждая из них выпустила по "противнику" по две практические торпеды, которые затем были найдены и подняты из воды катером-торпедоловом", - отмечается в сообщении.

После выполнения учебно-боевых задач все экипажи подводных лодок вернулись в пункты базирования на Кольском полуострове.

Подводные силы Северного флота считаются самым мощным объединением атомных подводных лодок ВМФ России. Оно было сформировано десять лет назад в рамках оптимизации Вооруженных сил России.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана. В составе Северного флота, в частности, - стратегические и многоцелевые атомные подлодки, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".