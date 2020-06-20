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Северный флот получит в конце июня новое гидрографическое судно

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Флаг на новом гидрографическом судне Северного флота "Николай Скосырев" будет поднят в один из последних дней июня, сообщает в субботу пресс-служба Севфлота.

По ее данным, экипаж судна и руководство гидрографической службы приступили к подготовке торжественной церемонии по поручению командующего флотом вице-адмирала Александра Моисеева.

В минувшее воскресенье на судне были завершены двухнедельные государственные ходовые испытания и подписан приёмный акт.

"Николай Скосырев" построен на судостроительном заводе "Вымпел" в Рыбинске (Ярославская область) и предназначен для выполнения гидрографических исследований и лоцманских работ в условиях Арктики в ближней и средней морской зоне.

Судно имеет водоизмещение около 1000 тонн, его корпус усилен до ледового класса, позволяющего самостоятельно без ледокольного сопровождения плавать в разреженных льдах толщиной до 80 сантиметров. Автономность составляет 15-25 суток, а дальность плавания - порядка 2 тысяч миль.

Малое гидрографическое судно "Николай Скосырев" будет применяться в основном в акватории Баренцева моря, где и проходили его испытания.

Северный флот ВМФ РФ Николай Скосырев

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