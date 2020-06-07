Железнодорожники проложили около 3 км из 5,7 км для резервной ветки под Мурманском

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Строители проложили около 3 км путей для ветки, идущей в обход обрушившегося моста между станциями Выходной и Кола под Мурманском, сообщил губернатор области Андрей Чибис в воскресенье.

"Всего же на этой неделе проложили порядка 3 километров новой дороги из тех 5,7 километра, которые необходимо провести, чтобы потом уложить на нее рельсы и восстановить железнодорожное сообщение", - написал Чибис на своей странице в соцсетях.

По данным пресс-службы Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал РЖД), также в воскресенье начались взрывные работы. Для взрыва уже использовано 20 тонн эмульсионного взрывчатого вещества. Планируется, что с места контролируемого взрыва вывезут около 16 тыс. куб. м скальной породы. Всего для подготовки к контролируемому взрыву было пробурено более 200 скважин, общая протяженность которых составила более 500 м.

В ОЖД подчеркивают, что работы по восстановлению железнодорожного сообщения с Мурманском идут по графику. В этих работах задействовано 550 человек и 170 единиц техники.

Как сообщалось, обрушение моста произошло 1 июня. До этого были выявлены нарушения конструкций. С 31 мая отправка грузов в направлении мурманского транспортного узла запрещена. Предполагается создать обход места ЧП за счет создания нового участка в рамках курируемого Минтрансом проекта по строительству ветки на порт Лавна (находится на противоположном от Мурманска берегу Кольского залива).

Региональные власти и руководство ОАО "Российские железные дороги" ожидает запуск этой логистической схемы к 23 июня. Параметры движения оцениваются монополией в 16 пар поездов в сутки с учетом пассажирских. Полностью восстановить объемы движения на Мурманск РЖД планируют к октябрю - после реконструкции разрушенного моста.