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РЖД потратят 1,2 млрд рублей на восстановление разрушенного моста под Мурманском

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" потратит 1,2 млрд рублей на восстановительные и строительно-монтажные работы на участке Выходной-Кола, где 29 июня обрушился мост через Колу. Сумма затрат компании указана в материалах на сайте госзакупок.

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В нее вошли оплата за поставку оборудования и пуско-наладочные процедуры. 5 июня РЖД как заказчик заключили этот контракт с единственным исполнителем, в документах он не назван. Контракт должен быть исполнен к 30 сентября 2021 года.

Ранее о том, что железнодорожная монополия профинансирует восстановление моста, говорил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

То, что мост на однопутной линии поврежден из-за подъема воды в Коле, обнаружили 30 мая. На следующий же день РЖД запретили перевозить в этому участку грузы, а 1 июня мост обрушился. В результате Мурманск оказался отрезан от железнодорожного сообщения, а альтернативный участок еще не успели достроить.

РЖД обещают полностью восстановить объемы транспортировки грузов в направлении Мурманска к октябрю, когда должно завершиться строительство нового моста. На первом этапе сообщение с Мурманском будет возобновлено по обходному маршруту, по планам монополии, это произойдет к 23 июня.

Гендиректор РЖД Олег Белозеров заявлял, что компания прорабатывает варианты по предоставлению дополнительных скидок компаниям, грузы которых, следующие в направлении мурманского транспортного узла, не могут быть доставлены по этому маршруту из-за обрушения моста.

Мурманская область РЖД Кола Олег Белозеров

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