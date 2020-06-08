Реальный размер средней пенсии в РФ в апреле вырос на 2,8%

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Реальный размер (с поправкой на инфляцию) средней ежемесячной пенсии в России в апреле 2020 года увеличился на 2,8% по сравнению с апрелем прошлого года, сообщила в пятницу Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В номинальном выражении средняя пенсия составила 14 тыс. 980 рублей и выросла на 5,9% по сравнению с апрелем 2019 года.

Средний размер назначенных пенсий в марте 2020 года (за апрель еще нет данных по динамике зарплаты) составил, по оценке, 29,3% от средней начисленной зарплаты по стране против 32,6% в марте 2019 года.