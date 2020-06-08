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"Ъ" узнал об обсуждении сокращения выплат топ-менеджерам госкомпаний

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В правительстве обсуждают вопрос уменьшения выплат топ-менеджерам госкомпаний, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".

По данным газеты, предлагается ограничить сумму 30 млн рублей в год - уровнем трех годовых вознаграждений премьер-министра. В то же время исключения возможны, их установит лично президент.

Источник "Коммерсанта" заявляют, что зарплата будет привязана к определенным KPI: для коммерческих компаний, где Россия не является единственным акционером, это будет "динамика выручки, чистой прибыли и рыночной стоимости компании", для некоммерческих утвердят отраслевые.

По словам собеседника "Ъ", инициатива обсуждается с марта в аппарате первого вице-премьера Белоусова. В аппарате не подтвердили данную информацию. Другой источник газеты утверждает, что дискуссии идут в специальной рабочей группе под руководством главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

Привязка выплат топ-менеджменту госкомпаний ранее обсуждалась, однако не получила поддержки.

РФ контролирует или владеет крупными долями более чем в 40 компаниях. "Роснефть" в 2019 году потратила на выплаты правлению 3,57 млрд руб., "Газпром" - 1,5 млрд руб., РЖД - 2,7 млрд руб. (включая трехлетнее вознаграждение), "Транснефть" (правление и совет директоров) - 2,34 млрд руб., "Аэрофлот" (правление и совет директоров) - 2,138 млрд руб., наименьшие расходы на правление у "Россетей" - 273 млн руб, пишет "Ъ".

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