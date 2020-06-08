Операторы заработавшего в Иркутской области комплекса камер на дорогах стали получать угрозы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В Иркутской области заработал первый передвижной комплекс фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), операторы системы начали получать оскорбления и угрозы физической расправы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Четыре жалобы на угрозы полиция взяла на контроль. Все они были зафиксированы в Иркутске.

Комплекс ставят на участках с повышенной аварийностью. Он может выявлять нарушения скоростного режима, правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, правил остановки и стоянки. Данные с камер поступают в ГКУ Иркутской области "Безопасный регион" и управление ГИБДД по региону.

На дорогах Иркутской области действуют 136 стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД. Ежедневно с их помощью выявляются более 2000 нарушений.