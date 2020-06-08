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Смягчение ограничений на въезд и выезд из РФ уже вступило в силу

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Распоряжение правительства, смягчающее ограничения на выезд граждан РФ за рубеж и въезд иностранцев в Россию, начало действовать.

Распоряжение было подписано 6 июня и вступает в силу со дня подписания.

Согласно документу, граждане РФ могут выехать за рубеж к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также для лечения, на работу или на учебу.

Иностранные граждане могут въехать в Россию при соблюдении похожих условий: если собираются проходить лечение в российских медорганизациях или чтобы позаботиться о заболевших близких родственниках.

В соответствии с распоряжением граждане РФ, выезжающие за границу на лечение, должны предъявить документы или их копии от принимающей медицинской организации, подтверждающие лечение с указанием времени его проведения. Также необходимы документы (их копии), оформленные Минздравом РФ.

В РоссииРоссиянам разрешили выезжать за границу к родственникам, на работу и лечениеРоссиянам разрешили выезжать за границу к родственникам, на работу и лечениеЧитать подробнее

Граждане России, однократно выезжающие из страны для ухода за больными близкими родственниками (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями должны иметь при себе документы, выданные медицинской организацией, которые подтверждают состояние человека, нуждающегося в уходе. Также на руках должна быть копия документа, подтверждающего степень родства.

Граждане РФ, выезжающие с целью работы, должны иметь трудовой договор (контракт) с иностранным работодателем или его копию, разрешение на работу в этой стране и разрешение на право въезда в иностранное государство с целью осуществления трудовой деятельности.

При выезде для получения образования в иностранное государство необходим документ, подтверждающий, что гражданин РФ получает образование в конкретной иностранной образовательной организации или документ от российского образовательного учреждения о направлении своего ученика для обучения в зарубежную организацию.

В документе также отмечается, что за границу могут выехать граждане РФ, являющиеся членами семьи иностранных граждан при условии предъявления документов, подтверждающих степень родства и право на проживание в иностранном государстве либо наличие гражданства этой страны.

Аналогичные требования распространяются на иностранцев, въезжающих в РФ для лечения: у них должны быть визы, если с этой страной не действует безвизовый порядок, а также документы, подтверждающие приглашение на лечение в Россию, оформленные Минздравом РФ.

Иностранцам, однократно въезжающим в РФ для ухода за больным родственником, нужно иметь документы от медицинской организации, подтверждающие состояние родственника, опекуна или попечителя и копию документа о степени родства.

Россия

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