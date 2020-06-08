Суд завершил процедуру банкротства экс-депутата Митрофанова

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 1 июня завершил процедуру банкротства бывшего депутата Госдумы Алексея Митрофанова и освободил его от дальнейшего исполнения требований кредиторов. Это говорится в определении суда.

В реестре кредиторов Митрофанова требования на сумму 514 млн рублей. Однако, как говорится в отчете финансового управляющего, у должника нет имущества, которое можно было бы продать и выручить деньги на выплату долгов.

В ходе процедуры банкротства было выявлено и реализовано имущество должника, требования кредиторов погашены в размере 1,6 млн рублей.

"Однако должник через своего представителя задолженность признает, от кредиторов не скрывается, вел себя добросовестно, также не совершал действий по наращиванию суммы задолженности перед кредиторами, что позволяет суду сделать вывод о добросовестном поведении должника", - отмечается в определении суда.

Первая из процедур несостоятельности - реструктуризация долга - была введена в отношении Митрофанова 26 мая 2017 года. Инициатором был БМВ-банк, российское финансовое подразделение BMW Group, который в марте 2012 года выдал депутату автокредит в размере 3,7 млн рублей, но не дождался его погашения. Сумма требований БМВ-банка, включенная в реестр кредиторов, составила 7,4 млн рублей, в том числе 1,9 млн рублей приходилось на основной долг.

Еще до принятия решения о введении реструктуризации долга, в апреле 2017 года, представитель Митрофанова говорил в суде, что его доверитель находится за границей.

Суд по заявлению БМВ-банка 8 декабря 2017 года признал Митрофанова банкротом и ввел в отношении него процедуру реализации имущества. На тот момент долг, согласно отчету финансового управляющего, раскрытому в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве ("Федресурс", bankrot.fedresurs.ru), составлял 543,3 млн рублей, в том числе 284,2 млн рублей приходилось на финансовые санкции.

Обнаруженное имущество должника состояло из двух автомобилей и земельного участка в Псковской области общей площадью 50 тыс. кв. м. Исходя из анализа финансового состояния, управляющий сделал вывод о том, что Митрофанов не может погасить долг.

Крупнейшим кредитором Митрофанова является Банк развития технологий, его требования составляют 384,5 млн рублей. БМВ-банк безуспешно пытался обжаловать включение этого долга в реестр.

Митрофанов был депутатом Госдумы с первого по четвертый и шестого созывов, он избирался от ЛДПР и "Справедливой России". В январе 2014 года председатель СКР Александр Бастрыкин заявил об уголовном деле, возбужденном в отношении депутата. В июне 2014 года Госдума лишила Митрофанова неприкосновенности для привлечения его в качестве обвиняемого по делу о покушении на мошенничество группой лиц в особо крупном размере.