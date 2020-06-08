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Путин подписал закон о федеральном регистре сведений о россиянах

Путин подписал закон о федеральном регистре сведений о россиянах
Президент России Владимир Путин
Фото: Reuters

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о создании единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении страны, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В федеральный регистр будут включаться базовые данные (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.

Федеральный ресурс будет вести ФНС России на основе сведений в государственных и муниципальных информационных ресурсах органов госвласти, местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами.

Закон предусматривает защиту отдельных категорий лиц - судей и свидетелей.

Со дня официального опубликования закона и до 31 декабря 2025 года устанавливается переходный период. До 1 января 2023 года нормативные правовые акты РФ не могут устанавливать требование об использовании федерального регистра сведений о населении в качестве единственного и обязательного источника получения сведений о населении.

Владимир Путин

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