Мишустин 22 июля представит в Госдуме отчет о работе правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Совет Думы в понедельник постановил заслушать 22 июля ежегодный отчет правительства РФ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин

"Мы проработали этот вопрос и считаем правильным назначить отчет председателя правительства РФ (Михаила Мишустина - ИФ) на 22 июля", - сказал Володин в понедельник журналистам в понедельник по итогам заседания Совета.

Согласно решению Совета, фракции в Госдуме до 29 июня представят свои вопросы премьеру.

В этом году представители всех четырех думских фракций уже встречались в формате видео-конференции с премьер-министром, так как отчет кабинета министров планировался на 15 апреля, однако был перенесен на более поздний срок.

Формат ежегодного отчета правительства традиционно предусматривает доклад премьер-министра о работе в предыдущем году.