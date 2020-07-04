Зюганов предложил возродить Госплан

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - КПРФ поднимет вопрос о создании Госплана в ходе отчета главы правительства Михаила Мишустина в Госдуме, заявил председатель партии Геннадий Зюганов.

"Все попытки двигаться вперёд без Госплана обречены на болезненные провалы, циничные распилы, неэффективность и бездеятельность, прикрываемую бестолковой суетой", - написал он в своем докладе к пленуму, представленном в субботу в режиме он-лайн.

Зюганов отметил, что "закон о стратегическом планировании Госдумой принят, но на уровне правительства дело не сдвинулось".

"Мы должны ставить вопрос ребром, требуя вразумительного ответа, - заявил он. - Фракции КПРФ нужно использовать отчёт нового правительства в Госдуме. Он назначен на 22 июля текущего года".

Зюганов отметил, что ведомства по планированию теперь есть в правительствах США, Японии, Франции и большинства развитых государств. Свои "госпланы" имеют 147 транснациональных корпораций, поделивших мировые рынки.

Также он считает, что "назрел пересмотр принципов фискальной политики". "Удушающий бизнес и потребительский спрос НДС пора отменить. Необходимо ликвидировать транспортный налог и систему "Платон", - написал лидер партии.

Ранее сообщалось, что отчет правительства в Госдуме запланирован на 22 июля.

В конце июня во фракциях КПРФ и "Справедливой России" сообщили, что подготовили по два десятка вопросов к отчету правительства в Госдуме.