Путин призвал остановить сокращение численности населения в Карелии

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин обратил внимание главы Карелии Артура Парфенчикова на проблему сокращения численности постоянного населения региона.

В ходе встречи с Парфенчиковым в режиме видеоконференции Путин отметил, что в жизни Карелии есть проблемы, "на которые нельзя не обращать внимания". "Это сокращение численности постоянного населения. Причины понятны. Это и доходы населения, и безработица выше, чем в среднем по стране, это и другие проблемы, в частности большая доля аварийного жилья", - отметил президент.

Он согласился, что "своими силами республика с этим не справится".

Президент также попросил Парфенчикова особое внимание обращать на проблемы моногородов и на вопросы газификации региона. "Работайте и с правительством, и с министерством энергетики, с "Газпромом", синхронизируйте с ними свои планы, чтобы не было так: "Газпром" привел туда трубу, а последние мили до конечного потребителя не будут обеспечены", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что "этим надо заняться и заняться основательно, может быть, тогда удастся сократить, а может быть, и повернуть вспять тенденцию с сокращением постоянного населения".

Президент РФ последние недели регулярно общается с главами регионов посредством видеоконференцсвязи. Однако доклад Парфенчикова о ситуации в его регионе главе государства был самым продолжительным из всех выступлений губернаторов - он продолжался 50 минут.