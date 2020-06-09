Суд в Петербурге начнет рассматривать дело историка Соколова, обвиняемого в убийстве

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге во вторник приступит к рассмотрению по существу дела об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняется ее преподаватель Олег Соколов.

Как следует из картотеки суда, заседание начнется в 12.00 мск. Оно пройдет в Санкт-Петербургском городском суде, куда процесс перенесли из Октябрьского районного суда в связи с высоким интересом журналистов и общественности.

Из-за ситуации с коронавирусом в суды города временно запрещен доступ слушателей. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, будет организована видеотрансляция процесса в онлайн-системе "Судебный портал".

Рассмотрение процесса должны были начать еще 9 апреля, однако из-за эпидемии коронавируса слушание дважды переносили.

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета, кавалер французского ордена Почетного легиона (лишен этой награды) Соколов обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия. По версии обвинения, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве ревности 63-летний Соколов выстрелил в 24-летнюю Ещенко, с которой сожительствовал, из мелкокалиберного обреза, а затем стал душить. В результате девушка погибла. Спустя сутки Соколов попытался избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.

Адвокат Соколова Александр Почуев настаивает, что подзащитный "стал жертвой манипулятивной практики третьих лиц" и травли, которая повлекла конфликт между ним и возлюбленной аспиранткой. Убийство, утверждает юрист, произошло на "пике травли".

В свою очередь адвокат семьи погибшей Александра Бакшеева считает позицию о"систематической травле" Соколова несостоятельной. "Это основной довод стороны защиты, который является попыткой переложить ответственность за действия Соколова на некие третьи силы", - сказала Бакшеева "Интерфаксу".