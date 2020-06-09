Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:02Заразились
на 08.06В России 476 658+8 985В мире 7 010 347+119 134

Суд в Петербурге начнет рассматривать дело историка Соколова, обвиняемого в убийстве

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Суд в Петербурге во вторник приступит к рассмотрению по существу дела об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняется ее преподаватель Олег Соколов.

Как следует из картотеки суда, заседание начнется в 12.00 мск. Оно пройдет в Санкт-Петербургском городском суде, куда процесс перенесли из Октябрьского районного суда в связи с высоким интересом журналистов и общественности.

Из-за ситуации с коронавирусом в суды города временно запрещен доступ слушателей. Как сообщила объединенная пресс-служба судов города, будет организована видеотрансляция процесса в онлайн-системе "Судебный портал".

Рассмотрение процесса должны были начать еще 9 апреля, однако из-за эпидемии коронавируса слушание дважды переносили.

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета, кавалер французского ордена Почетного легиона (лишен этой награды) Соколов обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия. По версии обвинения, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве ревности 63-летний Соколов выстрелил в 24-летнюю Ещенко, с которой сожительствовал, из мелкокалиберного обреза, а затем стал душить. В результате девушка погибла. Спустя сутки Соколов попытался избавиться от трупа, расчленив его и частично утопив в реке Мойке.

Адвокат Соколова Александр Почуев настаивает, что подзащитный "стал жертвой манипулятивной практики третьих лиц" и травли, которая повлекла конфликт между ним и возлюбленной аспиранткой. Убийство, утверждает юрист, произошло на "пике травли".

В свою очередь адвокат семьи погибшей Александра Бакшеева считает позицию о"систематической травле" Соколова несостоятельной. "Это основной довод стороны защиты, который является попыткой переложить ответственность за действия Соколова на некие третьи силы", - сказала Бакшеева "Интерфаксу".

Санкт-Петебург Олег Соколов

Новости

Бывший главный бухгалтер "Газпрома" стала вице-президентом Газпромбанка

Что произошло за день: понедельник, 8 июня

На Таймыре солярка разлилась за пределы боновых заграждений на реках

На Таймыре солярка разлилась за пределы боновых заграждений на реках

"Газпром" заключил крупнейший в своей истории контракт на поставку в РФ

Авария на ТЭЦ в Норильске

Начальнику цеха норильской ТЭЦ предъявили обвинение по делу о разливе топлива

Начальнику цеха норильской ТЭЦ предъявили обвинение по делу о разливе топлива

Беглов пообещал в ближайшие дни огласить планы по снятию ограничений в Петербурге

Мишустин 22 июля представит в Госдуме отчет о работе правительства

Мишустин 22 июля представит в Госдуме отчет о работе правительства

В Заполярье произошел разлив 10 тонн нефти из аварийной скважины

В Заполярье произошел разлив 10 тонн нефти из аварийной скважины

Смягчение ограничений на въезд и выезд из РФ уже вступило в силу

"Яблоко" и "Левый фронт" отказались участвовать в голосовании по Конституции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');