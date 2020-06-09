Роспотребнадзор посоветовал в жару есть меньше мяса и отказаться от алкоголя

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дает рекомендации жителям российских регионов, где установилась жаркая погода; эксперты ведомства, в частности, советуют россиянам есть меньше мяса и воздерживаться от спиртного.

Как сообщает пресс-служба ведомства во вторник, пребывание на улице лучше ограничить и до минимума снизить физические нагрузки, носить легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки со свободным воротом. Перед выходом из дома следует взять головной убор, солнцезащитные очки или зонтик от солнца. В течение дня рекомендуется принять прохладный душ, дома обеспечить проветривание. Поездки стоит отложить на утро или вечер.

В жару потребность в энергии снижается, поэтому врачи рекомендуют снизить калорийность пищи, отказаться от жирного, копченого и жареного, есть меньше мяса и отдать предпочтение рыбе и морепродуктам. Потребление свежих овощей и фруктов, наоборот, нужно увеличить - но их нужно тщательно помыть качественной чистой водой.

"Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня и перенести их на утро и вечер. Необходимо особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения пищи", - говорится в сообщении.

Отдельно в Роспотребнадзоре напоминают о том, что в жару организму нужно больше жидкости. Взрослому без заболеваний почек и сердечно-сосудистой системы нужно выпивать 1,5 л жидкости в сутки. Это может быть вода, минеральная вода, морсы, чай, отвар из сухофруктов, нежирные кисломолочные напитки. Отказаться стоит от газировки и воды с сахаром, энергетических и алкогольных напитков.

Жаркая погода продержится в центре европейской территории России и, в частности, в Москве, до конца рабочей недели, сообщил "Интерфаксу" накануне, 8 июня, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Аномальная жара стоит в большинстве регионов Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, а также Уральского федеральных округов.