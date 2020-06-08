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Москвичам пообещали спад жары к выходным

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Жара сохранится в Москве до конца рабочей недели, а к 12-13 июня дневная температура снизится до 20-22 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что такая температура нормальна для июня, но после жары будет казаться, что наступило похолодание.

Наступление жары он объяснил гребнем высокого давления и затоком нагретого воздуха с юга. Сейчас в Москве плюс 28 градусов, что выше климатической нормы на 6 градусов. Вильфанд отметил, что для лета это весьма значительное превышение.

По ночам уже не холодает ниже плюс 16 градусов, в то время как обычно для июня это среднее значение за весь день, а не минимальное.

Во вторник, среду и четверг в Москве и области ожидается 26-30 градусов. Осадков метеорологи не ждут, единственным исключением могут быть редкие теплые дожди продолжительностью в полчаса и менее, до и после которых будет светить солнце.

В пятницу станет немного прохладнее: от 22 до 27 градусов. В субботу ветер сменится с юго-восточного на северо-западный, и термометры покажут от 17 до 22. В воскресенье, по предварительным данным, станет чуть теплее 19-24 градуса.

Вильфанд отметил, что сильная жара стоит не только в Москве и Московской области и регионах Центрального федерального округа, но и на значительной территории России, в том числе на Урале, и в Северо-Западном федеральном округе. Особенно жарко на юге европейской территории страны: в Астраханской области в ближайшие дни возможен рост до +42 в тени, в Волгоградской области до +40, на востоке Ставропольского края до +39, в республиках Северного Кавказа до +36.

Москва Московская область Гидрометцентр Роман Вильфанд

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