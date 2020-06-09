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Три 14-летних подростка стали фигурантами дела о терроризме

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии возбудили уголовное дело в отношении трех 14-летних подростков. Им вменяют статью 205.3 УК - обучение террористической деятельности.

Дело возбуждено по материалам ФСБ. Подозреваемые задержаны.

По версии следствия, подростки, придерживающиеся анархистских взглядов, с октября 2019 по июнь 2020 года вместе обучались, читая запрещенную литературу и просматривая фильмы об изготовлении взрывчатки и бомб. Также они "отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках".

Красноярский край ФСБ СКР Хакасия

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