Путин поддержал план губернатора Ростовской области Голубева переизбраться на новый срок

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение действующего губернатора Ростовской области Василия Голубева баллотироваться осенью на губернаторских выборах.

"Динамика, в целом, положительная (в регионе - ИФ). Это результат работы всей вашей команды, всех жителей Ростовской области. Вы возглавляете эту команду - разумеется, это и ваш тоже результат. Поэтому, я полагаю, у вас есть все основания выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в качестве губернатора", - сказал Путин в ходе рабочей встречи с главой Ростовской области.

Президент отметил, что ситуация в регионе, в целом, развивается позитивно: хорошими темпами растет промышленное производство, увеличивается валовый региональный продукт, долговая нагрузка на бюджет приемлема.

При этом Путин обратил внимание губернатора на проблемы региона: сокращение сельхозпроизводства, снижение плодородности почв, снижение инвестиций в основной капитал и сокращение объемов строительства.

Василию Голубеву 63 года, он возглавляет Ростовскую область с июня 2010 года.