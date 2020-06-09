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Ростуризм не увидел тенденции к росту цен на летние туры по России

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Ростуризм не видит тенденции к повышению цен на отдых в России летом, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе ведомства.

"Ростуризм находится на постоянной связи с туроператорами и ведет мониторинг ситуации. На сегодняшний день тенденции к повышению цен на туры по России в летние месяцы по традиционно популярным направлениям нет. Более того, мы формируем вместе с туроператорами, авиакомпаниями и регионами доступные пакетные туры по совершенно новым направлениям", - сказали в ведомстве.

Ранее во вторник вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов заявил "Интерфаксу", что цены на российских курортах могут вырасти из-за роста спроса в условиях закрытых границ на 30%.

Ростуризм

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