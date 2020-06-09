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В АТОР заявили, что отдых на курортах РФ может подорожать на 30%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Отдых на российских курортах в этом году может подорожать на 20-30%, если число желающих отдыхать там резко вырастет из-за закрытых границ, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.

"Сейчас оснований говорить о том, повысятся цены или нет, я не вижу. На курортах действуют карантинные ограничения, и до сих пор нет полноценной информации, насколько будет открыто небо, сколько будет рейсов и так далее. Цены могут повыситься на 20-30% при условии, если спрос будет превышать предложение", - сказал он "Интерфаксу " во вторник.

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Курносов пояснил, что, если с учетом короткого сезона на российских черноморских курортах спрос с выездного сместится на внутренний туризм, то цены вырастут.

"Однако действуют и другие ограничивающие факторы, которые мы оценить сейчас не можем: насколько упал потребительский спрос вообще, насколько массовые направления будут востребованы, потому что платежеспособность россиян упала. В этих условиях предсказывать сложно, потому что глубины бронирования нет, а гостиницы и другие объекты размещения пока не могут сказать, какой будет спрос", - отметил эксперт, добавив, что стоимость размещения может вырасти, только если гостиницы будут уверены, что смогут загрузиться и при повышенных ценах.

По мнению вице-президента АТОР, в целом внутренний туризм восстановится не раньше, чем в следующем году.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о готовности к постепенному открытию туристического сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию, в 40 регионах работают отели.

АТОР

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