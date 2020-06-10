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ЦБ РФ выпустит 25-рублевую памятную монету, посвященную медикам

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России принял решение выпустить памятную монету, посвященную медицинским работникам, сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Около 5 млн монет номиналом 25 рублей планируется выпустить в обращение в этом году. В настоящее время идет работа над эскизом монеты, которая будет изготовлена из медно-никелевого сплава.

"Месяцы ограничений из-за пандемии останутся в памяти людей надолго. Для большинства это будут просто воспоминания о времени, когда пришлось отказаться от привычного образа жизни, для кого-то - воспоминания о борьбе с болезнью", - приводятся в пресс-релизе слова первого заместителя председателя Банка России Ольги Скоробогатовой.

"Выпуск монеты - это наш скромный вклад в сохранение памяти о мужестве, самоотверженности и настоящем подвиге врачей и медицинских работников. Мы восхищаемся их самоотдачей и любовью к своему делу и к людям, которых они спасали и продолжают спасать", - также говорится в сообщении.

ЦБ РФ Ольга Скоробогатова Коронавирус

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