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Памфилова назвала передергиванием слова о проверке паспортов с двух метров

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Комментаторы, которые утверждают, что на голосовании по поправкам в Конституцию паспорта у избирателей будут проверять на расстоянии два метра, неправы, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, проверять паспорта будут бесконтактно, но с расстояния, с которого можно увидеть записи.

Изменение Конституции

"Изгалялись у нас некоторые великие комментаторы, ах, напридумывали там в ЦИКе, видите ли, бесконтактное удостоверение личности, они не берут в руки, на расстоянии двух метров никто не увидит! Это передергивание, - сказала она. - Уточняю, 1,5-2 метра - это санитарная дистанция, которая должна быть между гражданами для их безопасности. Мы считаем, что это принципиально важная норма, что участник голосования не отдает свой паспорт в руки членам комиссии. А на расстоянии, с которого видно, показывает так, чтобы члены комиссии могли рассмотреть все данные".

На время сверки паспорта избирателю придется приспустить маску, добавила глава ЦИК.

Комиссия дорабатывает рекомендации по процедуре голосования, которые ранее согласовывала с Роспотребнадзором, поскольку ситуация с коронавирусом "меняется стремительно" и в лучшую сторону, отметила Памфилова.

"И мы это не можем не учитывать. Рекомендации будут в ближайшие пару дней", - добавила она.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля, но проголосовать можно будет и в шесть предшествующих дней.

Ранее ЦИК и Роспотребнадзор выпустили рекомендации по организации голосования с учетом ситуации с коронавирусом. В частности, они разрешили обустраивать участки для голосования на открытом воздухе, растянуть голосование на несколько дней, чтобы исключить скопления избирателей. Показывать паспорт члену избирательной комиссии можно будет, не передавая его из рук в руки. Голосование будет проходить в кабинках без передних шторок, а для избирателей с высокой температурой кабинку поставят в отдельном помещении.

Элла Памфилова ЦИК Конституция Роспотребнадзор

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