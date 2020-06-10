Президент потребовал ускорить реализацию стратегию развития искусственного интеллекта

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству ускорить подготовку пошагового плана реализации утвержденной в 2019 году стратегии развития искусственного интеллекта. Он сказал это на на совещании по вопросам развития IT-отрасли.

"Я знаю, что правительство сейчас готовит по этому направлению отдельный федеральный проект и прошу активизировать эту работу, в самые короткие сроки утвердить проект и приступить к его реализации", - добавил он.

По его словам, комплексный план поддержки IT-отрасли, который планируется подготовить, должен быть включен в общенациональный план восстановления экономики.

"Прошу сделать это максимально оперативно и представить эти предложения на утверждение", - добавил президент.

Он также поручил правительству подготовить предложения по созданию "максимально комфортного, именно конкурентного режима регулирования" в IT-отрасли, включающие решения по комплексному "налоговому маневру".

Ранее сообщалось, что в проект общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики России были включены ряд мероприятий для стабилизации в ИТ и телеком-отраслях. В частности, в общенациональный план может войти годовая отсрочка на исполнение требований "пакета Яровой" по ежегодному увеличению емкости для хранения данных на 15%.