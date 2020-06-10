Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:05Заразились
на 10.06В России 493 657+8 404В мире 7 242 235+123 764

Президент потребовал ускорить реализацию стратегию развития искусственного интеллекта

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству ускорить подготовку пошагового плана реализации утвержденной в 2019 году стратегии развития искусственного интеллекта. Он сказал это на на совещании по вопросам развития IT-отрасли.

"Я знаю, что правительство сейчас готовит по этому направлению отдельный федеральный проект и прошу активизировать эту работу, в самые короткие сроки утвердить проект и приступить к его реализации", - добавил он.

По его словам, комплексный план поддержки IT-отрасли, который планируется подготовить, должен быть включен в общенациональный план восстановления экономики.

"Прошу сделать это максимально оперативно и представить эти предложения на утверждение", - добавил президент.

Он также поручил правительству подготовить предложения по созданию "максимально комфортного, именно конкурентного режима регулирования" в IT-отрасли, включающие решения по комплексному "налоговому маневру".

Ранее сообщалось, что в проект общенационального плана по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики России были включены ряд мероприятий для стабилизации в ИТ и телеком-отраслях. В частности, в общенациональный план может войти годовая отсрочка на исполнение требований "пакета Яровой" по ежегодному увеличению емкости для хранения данных на 15%.

Владимир Путин правительство

Новости по теме

Новости

СКР заинтересовался высказываниями журналистки Латыниной о ситуации с COVID-19

СКР заинтересовался высказываниями журналистки Латыниной о ситуации с COVID-19
Катастрофа "Боинга" под Донецком

Прокурор обвинил фигурантов дела MH-17 в организации и поддержке переброски "Бука" в Донбасс

Прокурор обвинил фигурантов дела MH-17 в организации и поддержке переброски "Бука" в Донбасс

В Петербурге с 15 июня откроют парикмахерские и бани, заработает каршеринг

За подготовку теракта в Крыму задержаны пять россиян

Освящение главного воинского храма России перенесли с 22 на 14 июня

Освящение главного воинского храма России перенесли с 22 на 14 июня

Власти России задумались об отказе от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля

Власти России задумались об отказе от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля
Умершие знаменитости

Писатель-сатирик Трушкин умер в Москве от последствий коронавируса

Писатель-сатирик Трушкин умер в Москве от последствий коронавируса
Авария на ТЭЦ в Норильске

В Норильске задержали трех топ-менеджеров ТЭЦ-3 по делу о разливе дизтоплива

В Норильске задержали трех топ-менеджеров ТЭЦ-3 по делу о разливе дизтоплива

Удар молнии вывел из строя куранты на часовой башне новгородского кремля

Удар молнии вывел из строя куранты на часовой башне новгородского кремля

В Воронеже задержали полицейского за смертельное ДТП на тротуаре

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');