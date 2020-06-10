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Число заболевших COVID-19 на градообразующих предприятиях Северодвинска снова выросло

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Архангельской области за последние сутки выявлено 145 новых заболевших коронавирусом, из них 42 - сотрудники градообразующих предприятий Северодвинска.

Как сообщил в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом, за сутки инфекция подтвердилась еще у 18 жителей города.

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На этой неделе оперштаб также отмечал прирост заболевших на предприятиях города. Так, в понедельник сообщалось о 49 заболевших, во вторник диагноз подтвердился у 61 работника. При этом в ежедневной статистике заболевших число сотрудников заводов существенно превышает остальных жителей города: в понедельник COVID-19 выявили у 10 северодвинцев, во вторник - у 13.

Как сообщалось, в Архангельской области выявлено более 3 тыс. случаев заболевания коронавирусом, из них почти 1,5 тыс. - в Северодвинске. Заболеваемость в городе в 2,8 раза превышает уровень в целом по области. Почти 6,5 тыс. северодвинцам Роспотребнадзор предписал находиться на изоляции. С 6 июня въезд и выезд из города ограничены.

Около 75% случаев заболевания в Северодвинске приходится на работников системообразующих предприятий - "Севмаша" и "Звездочки". Один инфицированный работник "Звездочки" скончался.

Северодвинск коронавирус

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