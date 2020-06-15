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Вице-премьер Хуснуллин посчитал неоправданной заморозку тарифов ЖКХ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Заявления о возможной заморозке тарифов ЖКХ являются популистскими, заявил в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Я не знаю, откуда этот разговор, но мне тоже кажется, что это политические заявления. Наверное, было бы неплохо заморозить тарифы, но вопрос - где возьмут предприятия ЖКХ деньги на подготовку к осенне-зимнему сезону? Кто будет проводить плановый ремонт и как потом при износе систем ЖКХ в среднем от 50 до 60% мы обеспечим безаварийную работу? При том, что у нас энергоресурсы дорожают, инфляция пусть и невысокая, у нас все равно есть. Поэтому, честно говоря, мне кажется это популистические заявления", - сказал Хуснуллин в эфире РБК.

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Он подчеркнул, что при этом правительство планирует максимально сдерживать тарифы ЖКХ, а также оказать помощь тем, кто нуждается. В частности, он напомнил о программе по выплате дотаций гражданам, у которых расходы на ЖКХ составляют более 20% доходов.

"Вот этими мерами точно надо заниматься. Потому что точно совершенно у ряда наших жителей в стране после этой ситуации денег на оплату ЖКХ будет не хватать. Мы готовы из федерального центра помогать и оперативно эту проблему решать", - заключил вице-премьер.

Ранее глава Минстроя Владимир Якушев сообщил о рассмотрении инициативы о заморозке тарифов на услуги ЖКХ на уровне 2019 года. Он отмечал, что если такое решение будет поддержано, то отрасли грозит серьезное недофинансирование.

Марат Хуснуллин Минэнерго

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