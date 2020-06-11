Роспотребнадзор выступил против обработки тротуаров дезинфицирующими растворами

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор считает бессмысленной, а в некоторых случаях даже вредной обработку тротуаров дезинфицирующими средствами в качестве профилактики от COVID-19, особенно в виде аэрозолей, заявила замглавы федеральной службы Ирина Брагина.

"Что касается улиц и тротуаров, мы рекомендуем на открытых пространствах (обрабатывать - ИФ) прежде всего контактные поверхности: скамейки, на детской площадке - то, с чем может человек руками соприкасаться. Конечно, просто поливать тротуар - у нас таких рекомендаций нет, и смысла в этом особого тоже нет", - сказала Брагина в четверг в ходе совещания по вопросам дезинфекции на президентском Совете по правам человека (СПЧ).

Она признала, что есть случаи, когда на практике такие рекомендации не соблюдаются. Кроме того, в своих письмах Роспотребнадзор "не рекомендует и не дает разрешений официальных для использования дезсредств в присутствии людей, особенно аэрозольным способом".

"Своим письмом, в том числе в адрес хозяйствующих субъектов управляющих компаний, мы четко написали, что рекомендуется проводить обработки в ночное время, естественно, когда минимальное присутствие людей. И должны быть жители проинформированы, во сколько, когда будет проводиться такая обработка", - сказала замглавы ведомства.

Аэрозольная обработка недопустима - ученый

В свою очередь директор Научно-исследовательского института дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов заявил, что "аэрозольная обработка недопустима: если кто-то распыляет по улице, более бесполезное и даже вредное мероприятие трудно представить".

"Что касается тоннелей и шахт (обработки воздуха в ТЦ - ИФ), не знаю, что будут делать в торговых центрах... Если кому-то станет плохо, кто за это будет отвечать? Особенно имея ввиду бесполезность этой процедуры с точки зрения профилактики коронавирусной инфекции", - сказал Шестопалов.

Брагина также подчеркнула, что все дезинфицирующие средства, которые применяются в РФ, должны быть зарегистрированы. Их характеристики можно увидеть в соответствующем в реестре как на сайте Роспотребнадзора, так и Евразийской экономической комиссии, сказала она. "Если такой информации (там - ИФ) нет, то значит, это средство использовать незаконно в РФ", - предупредила чиновница.

В ходе совещания зампред СПЧ Ирина Киркора также поинтересовалась, "кто понесет ответственность, если обработанные поверхности будут вредны для здоровья людей, с точки зрения не коронавируса, а аллергии".

Зампред комиссии Общественной палаты РФ Валентина Цывова отметила, что в мире и без дополнительного воздействия дезинфектантов растет заболеваемость бронхиальной астмой, атопическим дерматитом, аллергическим ринитом, новообразованиями, а происходит это в результате воздействия на организм человека продуктов хозяйственной деятельности, промышленности, сельского хозяйства, транспортом, бытовой химии, парфюмерии и лекарств. В целом в организм человека попадает все больше таких веществ, заявила она.

"Те, кто болеют этими заболеваниями, а также экземой и другими - лучше сейчас избегать мест, где людей поливают душем из дезинфектантов, "сухим туманом". Каждый сам ответственен за заботу о себе", - сказала Цывова.