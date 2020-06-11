Стратегическая субмарина "Князь Владимир" войдёт в состав ВМФ РФ 12 июня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Военно-морской Флот (ВМФ) 12 июня, в День России, пополнится новейшим ракетным подводным крейсером стратегического назначения (РПКСН) проекта "Борей-А" "Князь Владимир", сообщает министерство обороны РФ.

Подлодка войдёт в состав Северного флота.

РПКСН "Князь Владимир" построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" и принадлежит к четвёртому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России. От первых трёх "Бореев" (подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") "Князь Владимир" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.