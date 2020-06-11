Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:54Заразились
на 11.06В России 502 436+8 779В мире 7 360 239+118 004

Стратегическая субмарина "Князь Владимир" войдёт в состав ВМФ РФ 12 июня

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Военно-морской Флот (ВМФ) 12 июня, в День России, пополнится новейшим ракетным подводным крейсером стратегического назначения (РПКСН) проекта "Борей-А" "Князь Владимир", сообщает министерство обороны РФ.

Подлодка войдёт в состав Северного флота.

РПКСН "Князь Владимир" построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" и принадлежит к четвёртому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России. От первых трёх "Бореев" (подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") "Князь Владимир" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

Минобороны Князь Владимир

Новости

ФАС отказала "Яндекс.Такси" в покупке ГК "Везет" после четвертого ходатайства

ФАС отказала "Яндекс.Такси" в покупке ГК "Везет" после четвертого ходатайства
Авария на ТЭЦ в Норильске

Главный инженер норильской ТЭЦ-3 арестован по делу о разливе топлива

Сдавать ЕГЭ решили на 10% меньше школьников, чем планировалось

Пандемия коронавируса

"Шереметьево" и еще девять аэропортов РФ подали заявки на "COVID-субсидии"

"Шереметьево" и еще девять аэропортов РФ подали заявки на "COVID-субсидии"
ДТП с участием Михаила Ефремова

Отпевание погибшего в ДТП с артистом Ефремовым прошло в Рязанской области

В кабмине допустили расширение программы льготной ипотеки под 6,5%

РЖД вернут обычный график "Сапсанов" с 24 июня

РЖД вернут обычный график "Сапсанов" с 24 июня

Директора ТЭЦ-3 арестовали по делу о разливе топлива

Изменение Конституции

В Кремле не исключили обращения Путина к гражданам на тему поправок в Конституцию

В Кремле не исключили обращения Путина к гражданам на тему поправок в Конституцию
Изменение Конституции

ЦИК не нашел подтверждений принуждения к участию в электронном голосовании

ЦИК не нашел подтверждений принуждения к участию в электронном голосовании
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');