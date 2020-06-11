Что произошло за день: четверг, 11 июня

Сертификаты на покупки для москвичей, полмиллиона больных коронавирусом в России и новые аресты по делу о разливе топлива

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона. За последние сутки в стране выявлено еще 8 779 инфицированных. Между тем первый препарат от коронавируса "Авифавир" поступил в российские клиники. Пока только в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Татарстана и Екатеринбурга. В столице мэрия предлагает работодателям тестировать сотрудников на антитела к коронавирусу за счет города.

- Городские власти и бизнес выделят москвичам сертификаты на покупки на 10 млрд рублей. 2 млн сертификатов не раздадут просто так, а разыграют среди тех москвичей, которые примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию.

- Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3. По версии следствия, чиновник не выполнил свои должностные обязанности, когда возникла чрезвычайная ситуация. По делу о разливе нефтепродуктов были арестованы директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов, его заместитель Юрий Кузнецов. Тем временем ученые предлагают собирать разлившееся топливо с помощью ряски.

- Подписан документ о выдаче аттестатов всем выпускникам школ 2020 года без экзаменов. В этом году выпускники, которые захотят продолжить обучение в средних профучилищах, будут зачислены в них по результатам в аттестате. Решившие получить высшее образование смогут сдать ЕГЭ.

- Сбербанк купит сервис 2ГИС. Доля банка составит 72%, также в сделке участвует ООО "О2О Холдинг", который получит 3%.

- Жара в Москве достигла 30-градусной отметки. Это пока не рекорд, он принадлежит 1998 году: тогда в этот день в столице было плюс 31,3 градуса.