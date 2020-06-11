Томские ученые предложили ряской собирать солярку в водоемах вокруг норильской ТЭЦ

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) предложили размножить ряску в водоемах, в которые попало дизельное топливо с аварийной ТЭЦ-3 под Норильском. Об этом сообщила в четверг пресс-служба вуза.

Профессор отделения геологии ТПУ Наталья Барановская через пресс-службу объяснила, что ряска обладает всеми необходимыми свойствами для очистки водоемов. Она быстро размножается и создает на поверхности воды "растительный ковер".

Професссор сослалась на исследования аспирантки о влиянии ряски на водоемы на нефтяных месторождениях в районе города Стрежевого на севере Томской области. Исследования показали, что ряска "адаптирует среду под себя, при повторном запуске в водоем ряска выживает, хорошо размножается, способна поглощать не только нефтепродукты, но и попутные химические элементы", сообщила Барановская.

Чтобы использовать ряску в Норильске, растение нужно будет адаптировать под арктические условия и вид дизтоплива, предупредила она. При этом растение также позволит усилить эффект биопрепаратов для очистки воды, считает профессор.

29 мая на ТЭЦ-3 компании "НТЭК" (входит в группу "Норникель") произошла разгерметизация одного из резервуаров и из него вылилось около 21 000 тонн дизельного топлива. Солярка попала в том числе в в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. Разлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Томский политехнический университет основан в 1896 году, является первым в Сибири техническим вузом. В Национальном рейтинге университетов 2019 года, подготовленном Международной информационной группой "Интерфакс", ТПУ занимает восьмое место.