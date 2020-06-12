Временные госпитали в парке "Патриот" и в "Крокус Экспо" проработают до июля

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - В парке "Патриот" и выставочном комплексе "Крокус Экспо" продолжат работать в июне временные инфекционные госпитали, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Они пока есть, служат транзитными госпиталями. (...) Пока в июне мы их оставляем. Затем будем убирать "Патриот", потом - после "Патриота" - уже "Крокус", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Губернатор добавил, что еженедельно в Подмосковье проводится переоборудование 1-1,3 тыс. инфекционных коек под иные цели.

Ранее сообщалось, что в регионе для больных COVID-19 было оборудовано свыше 15 тыс. коек. Два временных госпиталя для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернули в парке "Патриот" и выставочном центре "Крокус Экспо".

Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 в Московской области составляет 47 911, за сутки их число выросло на 730.