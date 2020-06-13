Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Пожарные потушили пожар на газораспределительной станции в Казани, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось, что 12 июня в результате взрыва на газораспределительной станции в Казани погиб один человек, двое госпитализированы.

В ООО "Газпром сжиженный газ" сообщили, что возгорание с последующим взрывом произошло при перекачке топлива из железнодорожных цистерн в стационарные.

В Казани из-за взрыва был введен режим ЧС.