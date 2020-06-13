Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34Заразились
на 13.06В России 520 129+8 706В мире 7 632 802+118 321

Суд в Петербурге арестовал троих сотрудников фирмы по оформлению "серых" медкнижек

Студент СПбГУ, пытавшийся вернуть деньги в офисе фирмы, получил огнестрельное ранение и скончался в субботу

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в отношении троих сотрудников ООО "Ресурс", предлагавших клиентам услуги по оформлению "серых" медицинских книжек.

Как сообщила в субботу объединённая пресс-служба судов города, Людмила Никифорова и Никита Потапов заключены под стражу, Гвидон Аветисян из-за проблем со здоровьем отправлен под домашний арест.

Фигурантам вменяется мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, Никифорова, Аветисян, Потапов и иные лица вступили в преступный сговор и в период с 27 мая по 4 июня под предлогом оказания услуг по оформлению медицинских книжек заключили не менее десяти договоров без намерения их исполнить. Стоимость услуг варьировалась от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, следует из сообщения.

По информации источника "Интерфакса", речь идёт об ООО "Ресурс". Дело о мошенничестве, связанное с организацией, было возбуждено вечером 4 июня. Как следует из материалов следствия, в конце мая в полицию обратились 11 граждан с жалобами на фирму, не предоставившую обещанные услуги. По предварительным подсчетам оперативников, причиненный гражданам ущерб составляет 30 тыс. рублей.

Одним из клиентов фирмы был магистрант Санкт-Петербургского государственного университета Владислав Голиков. Он пришел в офис, чтобы вернуть деньги, но охранник Заур Каримов выстрелил ему в голову из травматического оружия. В субботу студент скончался в больнице. Врачи боролись за его жизнь почти 10 дней.

Каримова нашли через день у сестры сожительницы, 6 июня он был арестован. Его уже привлекали к уголовной ответственности за преступление средней тяжести. В его отношении также проводили проверку после того, как огнестрельное ранение получил гражданин Киргизии.

Санкт-Петербург

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 13 июня

Пожар на газораспределительной станции в Казани ликвидирован

ДТП с участием Михаила Ефремова

Семья погибшего в ДТП водителя не приняла извинения Михаила Ефремова

Пандемия коронавируса

Голикова анонсировала запуск производства первой вакцины от коронавируса в сентябре

Смертность от COVID-19 в России в апреле составила 1,6%

Пандемия коронавируса

Иммунитет к коронавирусу выявлен у 14% россиян, сдавших анализы на антитела

Иммунитет к коронавирусу выявлен у 14% россиян, сдавших анализы на антитела
Пандемия коронавируса

Темпы прироста новых случаев COVID-19 в России сократились в 16 раз

ЧП в Казани произошло при перекачке сжиженного газа в другие цистерны

ЧП в Казани произошло при перекачке сжиженного газа в другие цистерны

Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи

МФЦ получили право определять правила приема граждан на фоне COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');