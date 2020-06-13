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Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.

"Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия", - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Задачу упростить получение социальной помощи поставил президент страны Владимир Путин.

Распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Имеют в виду, в частности, данные Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС.

В пресс-службе пояснили, что, как показала практика у региональных органов исполнительной власти сейчас нет доступа к части сведений, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли заявитель в социальной поддержке.

Ранее в связи с распространением коронавируса в России были приняты меры по материальной помощи пострадавшим в результате кризиса гражданам. В частности, потерявшим работу в период с 1 марта пособие по безработице было закреплено на максимальной отметке в 12 130 рублей, минимальный размер выплат был повышен до 4 500 рублей.

Также были назначены выплаты для семей с детьми, в частности - единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет. Размер пособия по уходу за ребенком для неработающих повышен в два раза - до 6 750 рублей.

С 1 июня семьи, размер среднедушевого дохода которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, могут получать ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет.

Михаил Мишустин

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