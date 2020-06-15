СПбГУ учредил стипендию имени филолога Людмилы Вербицкой

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский государственный университет учредил стипендию имени филолога Людмилы Вербицкой, сообщается на сайте вуза.

"В соответствии с планом мероприятий по увековечению памяти президента СПбГУ Вербицкой учреждена стипендия имени профессора Вербицкой для студентов и аспирантов университета любых направлений обучения, продемонстрировавших высокие результаты в области изучения различных аспектов русского языка", - говорится в сообщении.

Президент СПбГУ Вербицкая ушла из жизни 24 ноября 2019 года. Кафедре общего языкознания СПбГУ было присвоено ее имя.