Путин поддержал учреждение стипендии для иностранцев, преподающих русский язык за рубежом

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поддержал учреждение стипендии имени ученого-филолога Людмилы Вербицкой (бывшая ректор и президент СПбГУ) для иностранцев, преподающих русский язык и литературу за рубежом.

"Знаю, что есть идея учредить специальную стипендию для молодых одаренных русистов, граждан других государств, которые преподают русский язык и литературу, продвигают нашу культуру за рубежом. Зачастую в весьма сложных условиях они работают. Это хорошая идея, я ее полностью поддерживаю, и предлагаю присвоить стипендии имя выдающегося филолога и лингвиста, профессора Вербицкой", - сказал он на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов России.

Он подчеркнул, что Вербицкая - замечательный педагог, ученый, она была одним из инициаторов создания Совета по русскому языку.

"Преемником этой структуры является наш вновь образованный совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Он призван стать основным координатором межведомственного взаимодействия в этой сфере, а также в решении задач укрепления позиций русского языка в мире", - сказал глава государства.