Четыре человека утонули в Забайкалье, спасая из реки девочку-подростка

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Следователи в Забайкальском крае начали проверку по факту гибели вечером 15 июня четырех человек, утонувших при попытке спасти из воды 15-летнюю девочку, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

По предварительным данным ведомства, девочка отдыхала в компании родственников на реке Онон. Когда она попала в водоворот и начала тонуть, взрослые бросились спасать ее. Им попытались помочь трое рыбаков, находившихся неподалеку.

В итоге взрослым удалось спасти девочку, но 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 года утонули.

Следователи СКР совместно с сотрудниками полиции опросили очевидцев, начата доследственная проверка.