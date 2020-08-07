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Пограничники спасли камчатских рыбаков, которых уносило в океан

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Рыбаков, которые несколько часов дрейфовали в Тихом океане возле Камчатки на лодке с заглохшим мотором, спасли пограничники, сообщает пресс-служба Пограничного управления по Восточному арктическому району ФСБ в пятницу.

Пограничникам в городе Усть-Камчатске позвонил владелец маломерного плавсредства, который "за 3 часа до этого уведомил пограничный орган о своем намерении выйти в Камчатский залив с товарищем с целью осуществления любительского рыболовства". Он сообщил о том, что у его лодки заглох мотор, и ее сносит в океан.

На поиск лодки с рыбаками вышли два моторных катера "Мастер" с пограничниками и сотрудниками ГИМС. "Пост технического наблюдения пограничной заставы сумел засечь в 10 км от берега дрейфующую лодку с людьми на борту, и навести на него пограничные катера. Обездвиженную лодку взяли на буксир и доставили к берегу. Медицинская помощь никому из них не потребовалась", - говорится в сообщении.

Камчатка

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