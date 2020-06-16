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В центре Келдыша успешно провели огневые испытания нового ионного двигателя

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Центр Келдыша провел успешные огневые испытания ионного двигателя ИД-200 КР, сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

"Специалистами ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша" успешно проведены огневые стыковочные испытания нового ионного двигателя ИД-200 КР мощностью до 3 кВт с удельным импульсом тяги до 4 500 секунд, блока управления расходом рабочего тела и разработанной НПЦ "Полюс" системы преобразования и управления СПУ-200 КР", - говорится в сообщении.

Как отмечают в госкорпорации, составные части электроракетной двигательной установки планируется использовать в составе перспективных геостационарных космических аппаратов.

Ионный двигатель - одна из разновидностей электрического ракетного двигателя. Принцип работы двигателя основан на создании реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.

Подобные двигатели обладают существенно меньшей тягой по сравнению с химическими, однако отличаются малым расходом топлива и продолжительностью функционирования - срок непрерывной работы может исчисляться годами.

Роскосмос Центр Келдыша

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