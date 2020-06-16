Семья убитой историком Соколовым аспирантки потребует проверку из-за утечки материалов дела

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Представитель семьи аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк Олег Соколов, намерена обратиться в следственные органы после утечки из материалов дела видеозаписи ссоры девушки и ученого накануне преступления. Об этом "Интерфаксу" во вторник сообщила адвокат семьи убитой Александра Бакшеева.

В понедельник в сети появился видеоролик, на котором зафиксирована ссора между состоявшими в близких отношениях Соколовым и Ещенко накануне убийства. Девушка плачет, говорит о желании уйти от сожителя, за что получает удар. После этого она убегает из квартиры. Адвокат Александр Почуев, защищавший Соколова, ранее отмечал, что это видео может "коренным образом поменять представление о случившемся" и "показать истинное отношение жертвы к Соколову", что сыграет в пользу подсудимого.

Видеозапись появилась в интернете после заявления Соколова об отказе от услуг Почуева. Адвокат заявил, что это совпадение, так как он не имеет отношения к обнародованию ролика, и предположил, что материалы обнародованы человеком, близким к следствию или суду.

Кроме того, во вторник в сети появился текст допроса Соколова, где ученый приводит свою версию произошедшего.

Ранее сообщалось, что Почуев намерен обратиться в ЕСПЧ из-за нарушений прав экс-доцента Соколова в период следствия, в том числе "чрезмерной публичности" процесса, нарушения следственной тайны, "информационных вбросов и утечек", что повлекло "общественную травлю" адвоката и его подзащитного.

Юрист также сообщил, что при согласии Соколова готов, как и потерпевшие, добиваться проверки следствия по факту утечки материалов дела.

В понедельник Октябрьский суд Петербурга на выездном заседании в Санкт-Петербургском городском суде в третий раз отложил начало рассмотрения по существу дела историка Соколова, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия. Причиной стал отказ подсудимого от услуг его защитников Почуева и Екатерины Осадчук. Соколов заявил, что хотел бы, чтобы его адвокатом был Сергей Лукьянов, с которым он пока не может договориться.

Позже Почуев сообщил журналистам, что соглашение с ним пока не расторгнуто, и он готов продолжать защиту историка.

Согласно фабуле обвинения, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве ревности 63-летний Соколов выстрелил из мелкокалиберного обреза в 24-летнюю аспирантку Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, а затем стал душить. Девушка погибла. Спустя сутки Соколов попытался избавиться от трупа, расчленив и частично утопив его в реке Мойке.