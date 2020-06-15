Обвиняемый в убийстве с расчленением историк Соколов отказался от адвокатов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Обвиняемый в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов заявил, что намерен отказаться от услуг адвоката Александра Почуева, который защищал историка с момента задержания. Это следует из видеотрансляции заседания в Санкт-Петербургском городском суде.

"Подчеркиваю свое уважение к Александру Михайловичу Почуеву, но сейчас я бы хотел, чтобы моим адвокатом был Сергей Лукьянов", - заявил Соколов в понедельник.

Также Соколов отказался от услуг адвоката Екатерины Осадчук.

Защитник Лукьянов в суд не явился.

Почуев в свою очередь сообщил журналистам, что удивлен решением подзащитного. "Историк Соколов поблагодарил меня за работу, отметил свое удовлетворение и отвел, сославшись на поступающие в мой адрес угрозы в связи с этим делом. Также он ответил, что "это условия вступления в дело другого адвоката", - написал Почуев.

Суд отложил слушания на 22 июня, они начнутся в 12:00. Судья Максименко добавила, что Соколову вызовут адвоката по назначению.

В понедельник Октябрьский районный суд Петербурга на выездном заседании в Санкт-Петербургском городском суде в понедельник во второй раз попытался начать рассмотрение по существу дела обвиняемого в убийстве аспирантки и незаконном хранении оружия историка Олега Соколова, следует из картотеки суда.

В минувший понедельник судебное заседание по данному уголовному делу было отложено в связи с необходимостью заключить соглашение между Соколовым и адвокатом Сергеем Лукьяновым (ранее не был в деле), а также ознакомления защитников Лукьянова, Почуева и Осадчук с вещественными доказательствами. Через день объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что Соколов и Лукьянов договориться не смогли.

Бывший доцент Санкт-Петербургского государственного университета, кавалер французского ордена Почетного легиона (лишен этой награды) Соколов обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия. По версии обвинения, в ночь на 8 ноября 2019 года в ходе бытового конфликта на почве ревности 63-летний Соколов выстрелил из мелкокалиберного обреза в 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко, с которой состоял в близких отношениях, а затем стал душить. В результате девушка погибла. Спустя сутки Соколов попытался избавиться от трупа, расчленив и частично утопив в реке Мойке.