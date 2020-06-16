На порядок меньше детских лагерей, чем обычно, откроется в РФ летом из-за COVID-19

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - В России обычно летом открывается свыше 40 тыс. детских оздоровительных учреждений, однако в этом году в связи с COVID-19 их откроется на порядок меньше, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС РФ Ринат Еникеев.

"С 1 июля более 5-7 тысяч детских учреждений откроются", - сказал он на пресс-конференции во вторник. Еникеев также сообщил, что почти в 500 детских оздоровительных учреждениях по всей России были обнаружены нарушения пожарной безопасности.

"У нас на сегодняшний день есть вопросы к 486 объектам (детским учреждениям - ИФ), зданиям с нарушениями требований пожарной безопасности", - сказал он.

Еникеев отметил, что наибольшее количество нарушений было зафиксировано в учреждениях в Татарстане, Башкирии, на Алтае, в Чувашии, Ставропольском крае, Приморском крае, Крыму, Краснодарском крае и Якутии.

Директор департамента добавил, что главной причиной пожаров в детских учреждениях по-прежнему остаются электротехнические неисправности, которые составляют 98% от общего числа возгораний.

В мае замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина сообщила, что летний оздоровительный сезон в детских лагерях в этом году начнется с большой долей вероятности 1 июля. Решения об открытии лагерей будут принимать регионы. По словам Брагиной, в лагерях этим летом смогут отдохнуть менее 7 млн детей.