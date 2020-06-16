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Самарские медики приступают к лечению COVID-пациентов новым "Авифавиром"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Медики Самарской области приступают к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией новым отечественным препаратом "Авифавир", сообщил губернатор Дмитрий Азаров в видеообращении, распространенном пресс-службой правительства региона во вторник.

"Для тех, кто продолжает находиться под наблюдением врачей, мы уже доставили в регион новый отечественный препарат для лечения коронавирусной инфекции "Авифавир". Самарская область получила его одной из первых в стране. Приступаем к лечению им пациентов, а это спасенные жизни и высокие темпы выздоровления заболевших", - заявил Азаров.

Глава региона подчеркнул, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Самарской области стабилизируется.

"На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией стабилизируется в регионе. Больше половины от общего числа заболевших это 2018 человек из 3980 уже выздоровели и выписаны домой", - отметил глава региона.

Как поясняет Минздрав региона в своем инстаграме, препарат поступил в регион во вторник 16 июня и будет направлен в Самарскую областную клиническую больницу им. В.Д. Середавина и Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5.

В первую очередь медики рассчитывают, что "Авифавир" позволит существенно снизить такие осложнения, как пневмония и острая дыхательная недостаточность, а также минимизировать другие проявления, которые сопровождают коронавирусную инфекцию.

29 мая "Авифавир" получил регистрационное удостоверение Минздрава РФ, был включен в методические рекомендации министерства для лечения и стал первым в мире препаратом на базе "Фавипиравира", одобренным для лечения коронавируса. Производители отмечали, что препарат хорошо изучен - его применяют в Японии с 2014 года против тяжелых форм гриппа.

Самарская область коронавирус

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