Эксперт предупредил об опасности новых фейковых сайтов для голосования по Конституции

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - В последние дни в интернете появились домены, адрес которых напоминает официальный ресурс для голосования по поправкам в Конституцию, пишет "Коммерсантъ". Эксперты предупредили издание, что через эти сайты могут быть организованы мошеннические атаки и похищение персональных и платежных данных.

Как рассказал начальник отдела информационной безопасности компании "СёрчИнформ" Алексей Дрозд, эти сайты зарегистрированы не госструктурами, а неизвестными физическими лицами. Пока на этих ресурсах публикуется агитация за или против поправок или информация о голосовании.

Эксперт опасается, что ближе к датам голосования контент на сайтах может измениться. Целью создателей фейков он считает любые данные, которые будут запрашивать для авторизации. Возможности для финансовой выгоды он видит в копировании сайтов агитационных мероприятий, например, розыгрышей призов для проголосовавших.

Зарегистрировавшимся на фальшивом сайте могут звонить мошенники с просьбами назвать номер карты, чтобы "перечислить выигрыш", и код из СМС, якобы подтверждающий отправку денег жертве, предупредил эксперт. Также, по его словам, могут появиться фишинговые сайты для проверки выигрыша, где будут предлагать ввести платежные данные, чтобы его забрать.

Дрозд напомнил, что после того, как президент Владимир Путин объявил о единоразовых выплатах по 10 000 рублей на ребенка, прошла волна регистраций мошеннических сайтов, в частности, копировавших сайт госуслуг. Сейчас, по его словам, о волне регистраций новых фейков говорить пока рано, ее наступление зависит от того, отслеживают ли в правительстве подобные ресурсы и планируют ли блокировать их

Специалисты Infosecurity a Softline Company пока не фиксируют особого всплеска активности в области создания сайтов, имитирующих ресурсы для электронного голосования, однако не исключают такой возможности ближе к дате его проведения, говорит директор по стратегическим коммуникациям компании Александр Дворянский.