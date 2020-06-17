Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 17.06В России 553 301+7 843В мире 8 173 940+139 436

Связанная с Митволем компания решила построить полигон для промотходов под Красноярском

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - АО "Полигон" (контролируется ООО "Компания Полигон", единственный бенефициар которой – бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь) 29 июня начнет общественные обсуждения по проекту строительства полигона для размещения промышленных отходов II-IV класса опасности в 10 км от Красноярска. Об этом сообщается в материалах сайта администрации Емельяновского района Красноярского края.

Объект планируется разместить на двух участках площадью 90,3 тыс. кв. метров и 148,6 тыс. кв. метров в Емельяновском районе, взятых в аренду компанией в апреле 2019 года.

В документах оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) говорится, что мощность проектируемого полигона - 10 тыс. тонн отходов в год, предполагаемый срок эксплуатации - 25 лет. Отмечается, что около половины поступающих на полигон отходов будет утилизировано.

Площадка полигона будет разделена на зоны для обезвреживания отходов II-III классов опасности, захоронения отходов II-IV классов, размещения административно-хозяйственных объектов, а также контрольно-регулирующих прудов-испарителей.

Из описания объекта следует, что обезвреживанию на полигоне подлежат хлорорганические, твердые и пастообразные нефтесодержащие, а также медицинские отходы. Последние три вида промотходов планируется сжигать.

Разработчик материалов ОВОС - АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" (АО "КрасноярскТИСИз") - отмечает, что во время строительства полигона в воздух могут попасть 13 загрязняющих веществ, а на первом этапе эксплуатации - 19. "Вещества, выброс которых гигиеническими нормативами запрещен, отсутствуют. Сводный объем выбросов загрязняющих веществ на I этап эксплуатации объекта прогнозируется в объеме 2 тысяч тонн в год", - говорится в документации.

АО "Полигон" зарегистрировано в марте 1991 года в Томске. Компания является оператором томского полигона опасных промышленных отходов, располагающего мощностями для захоронения отходов I-IV классов опасности (кроме жидких негорючих отходов и отработанных масел).

Согласно материалам компании, 79% акций общества принадлежит московскому ООО "Компания Полигон", владельцем которой, в свою очередь, является Митволь, бывший замглавы Росприроднадзора и бывший префект Северного административного округа Москвы.

АО "КрасноярскТИСИз" специализируется в области инженерно-строительных изысканий и проектирования. Согласно материалам компании, 55% акций общества принадлежит Митволю, еще 45% - Петру Морозову.

Красноярский край Олег Митволь

Новости по теме

Новости
Изменение Конституции

В мэрии Москвы назвали фейком ролик о принуждении учителей голосовать за поправки

В мэрии Москвы назвали фейком ролик о принуждении учителей голосовать за поправки
Пандемия коронавируса

Первую группу россиян-добровольцев вакцинируют от коронавируса 18 июня

После беспорядков в Дагестане задержаны десять граждан Азербайджана

Пандемия коронавируса

Число новых случаев COVID-19 в РФ не превысило 8 тысяч и стало минимальным с конца апреля

Число новых случаев COVID-19 в РФ не превысило 8 тысяч и стало минимальным с конца апреля

SPO "Детского мира" прошло с дисконтом 3,9% к рынку

Настоятельница и монахини ушли из монастыря, "захваченного" схиигуменом Сергием

Настоятельница и монахини ушли из монастыря, "захваченного" схиигуменом Сергием

Туристы смогут заселяться в российские санатории только при наличии трех справок

Туристы смогут заселяться в российские санатории только при наличии трех справок

Что произошло за день: вторник, 16 июня

Системы видеонаблюдения в школах не будут распознавать лица учеников

В Минтруд поступил законопроект о сокращении новогодних праздников в 2021 году

В Минтруд поступил законопроект о сокращении новогодних праздников в 2021 году
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');