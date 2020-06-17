Связанная с Митволем компания решила построить полигон для промотходов под Красноярском

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - АО "Полигон" (контролируется ООО "Компания Полигон", единственный бенефициар которой – бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь) 29 июня начнет общественные обсуждения по проекту строительства полигона для размещения промышленных отходов II-IV класса опасности в 10 км от Красноярска. Об этом сообщается в материалах сайта администрации Емельяновского района Красноярского края.

Объект планируется разместить на двух участках площадью 90,3 тыс. кв. метров и 148,6 тыс. кв. метров в Емельяновском районе, взятых в аренду компанией в апреле 2019 года.

В документах оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) говорится, что мощность проектируемого полигона - 10 тыс. тонн отходов в год, предполагаемый срок эксплуатации - 25 лет. Отмечается, что около половины поступающих на полигон отходов будет утилизировано.

Площадка полигона будет разделена на зоны для обезвреживания отходов II-III классов опасности, захоронения отходов II-IV классов, размещения административно-хозяйственных объектов, а также контрольно-регулирующих прудов-испарителей.

Из описания объекта следует, что обезвреживанию на полигоне подлежат хлорорганические, твердые и пастообразные нефтесодержащие, а также медицинские отходы. Последние три вида промотходов планируется сжигать.

Разработчик материалов ОВОС - АО "Красноярский трест инженерно-строительных изысканий" (АО "КрасноярскТИСИз") - отмечает, что во время строительства полигона в воздух могут попасть 13 загрязняющих веществ, а на первом этапе эксплуатации - 19. "Вещества, выброс которых гигиеническими нормативами запрещен, отсутствуют. Сводный объем выбросов загрязняющих веществ на I этап эксплуатации объекта прогнозируется в объеме 2 тысяч тонн в год", - говорится в документации.

АО "Полигон" зарегистрировано в марте 1991 года в Томске. Компания является оператором томского полигона опасных промышленных отходов, располагающего мощностями для захоронения отходов I-IV классов опасности (кроме жидких негорючих отходов и отработанных масел).

Согласно материалам компании, 79% акций общества принадлежит московскому ООО "Компания Полигон", владельцем которой, в свою очередь, является Митволь, бывший замглавы Росприроднадзора и бывший префект Северного административного округа Москвы.

АО "КрасноярскТИСИз" специализируется в области инженерно-строительных изысканий и проектирования. Согласно материалам компании, 55% акций общества принадлежит Митволю, еще 45% - Петру Морозову.