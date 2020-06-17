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Медсестра оштрафована в Петербурге на 15 тыс. руб. за расстегнутый защитный комбинезон

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Василеостровский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности медсестру Анастасию Муравьеву за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов города.

Суд оштрафовал ее на 15 тыс. рублей. Свою вину Муравьева признала и обязалась впредь не допускать подобного, говорится в сообщении.

Как следует из протокола об административном правонарушении, 15 мая медсестра приемного отделения госпиталя для ветеранов войн во время проверки была обнаружена с расстегнутым комбинезоном, без капюшона и защитных очков.

Согласно данным на сайте городского комитета по здравоохранению, госпиталь ветеранов войн перепрофилирован для приема пациентов с коронавирусом.

Хроника 09 января – 17 июня 2020 годаПандемия коронавируса
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