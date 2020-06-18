Ритейлер Ozon занялся сборкой мебели

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Онлайн-ритейлер Ozon сообщил, что в пилотном режиме запустил сервис по сборке мебели. По итогам эксперимента компания решит, будет ли запускать другие сервисные услуги.

Непосредственно сборкой займется компания "Дамтранс". Ozon при этом будет витриной услуги и будет соединять клиентов с ее поставщиком. Клиент оплатит сборку по факту выполнения работа.

На время эксперимента, партнеры будут предлагать сборку примерно 12 000 наименований крупногабаритной и мелкогабаритной мебели, в том числе детской, для покупателей в Москве и 15 городах Подмосковья.

Ранее на российском рынке сервисы по сборке и установке мебели предлагали только специализированные магазины, отметил ритейлер.

Ozon начал продавать мебель примерно год назад, напомнила через пресс-службу директор по развитию бизнеса ритейлера Анна Карпова. По ее словам, спрос на мебель растет, с февраля по май 2020 года продажи выросли в 2,5 раза, а ассортимент дошел уже до 35 000 наименований.

"Очевидно, что продажа этой товарной категории имеет свои особенности: клиентам не только нужен максимально полный ассортимент по адекватным ценам, но и возможность получить полный сервис под ключ - от покупки до доставки и установки", - объяснила Карпова запуск сервиса.

Ozon - одна из крупнейших российских e-commerce площадок, на которой представлено более 6 млн товарных наименований в 24 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ежедневно компания обрабатывает более 200 тыс. заказов. По итогам 2019 года компания увеличила оборот на 93%, до 80,7 млрд рублей.

Основными владельцами ритейлера являются АФК "Система" и Baring Vostok. АФК принадлежит 42,999% Ozon (с учетом 11,699% у венчурного фонда Sistema_VC). Примерно столько же у Baring Vostok.