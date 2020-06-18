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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:44Заразились
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Беглов сообщил, что на лечение тяжелого больного COVID-19 уходит до 1 млн рублей

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Власти Санкт-Петербурга в очередной раз уточнили стоимость лечения больных COVID-19.

Как сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов в четверг, лечение больного COVID-19 в состоянии средней тяжести обходится в сумму от 200 до 250 тысяч рублей, лечение тяжелого течения болезни требует до 500 тысяч до 1 млн рублей.

По его словам, пациенты с COVID-19 находятся в стационарах в среднем 24-30 дней. У 98% госпитализированных коронавирус протекает в тяжелой форме или в средней тяжести.

В конце марта главный врач Боткинской больницы Денис Гусев сообщал, что лечение больного от COVID-19 обходится бюджету в сумму от 60 до 200 тыс. рублей. Позже губернатор уточнил затраты на лечение.

"Стоимость лечения пациента в легкой форме - 24 тыс. рублей. Средней тяжести - почти уже 120 тыс. рублей. Тяжелобольного, с реанимацией - до полумиллиона, и даже может стоить больше. Это большие деньги, которые идут из бюджета, которые могли быть направлены на строительство детских садов, школ, каких-то других социальных объектов", - заявил Беглов в эфире телеканала "Россия 24" 10 апреля.

Хроника 09 января – 18 июня 2020 годаПандемия коронавируса
Петербург Александр Беглов Коронавирус

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