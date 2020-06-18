В Приморье арестовали героя шуточного видео о псевдополицейском и ящиках с деньгами

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Суд привлек к административной ответственности героев постановочного видеоролика, распространенного на одном из Youtube-каналов в Приморье. В нем фигурирует якобы подполковник полиции, дом которого набит ящиками с деньгами. Об этом сообщил "Интерфаксу" автор проекта Андрей Клочков.

"Проверка закончилась арестом Наливкина (вымышленный персонаж, "депутат", борец с коррупцией - ИФ) на пять суток, просто это было сделано под другим предлогом. Его доставили в отдел полиции, там продержали сутки, затем доставили в суд, который назначил ему пять суток ареста по статье "мелкое хулиганство", повод - нецензурная брань. Человеку, который был в синей рубашке (в роли псевдоподполковника - ИФ), выписали штраф в тысячу рублей", - сказал Клочков.

Он добавил, что работа над проектом не останавливается. "Ждем его освобождения, готовится новый ролик", - сказал Клочков.

Ранее сообщалось, что полицейские в Уссурийске устанавливают авторов и героев видеоролика с участием вымышленного персонажа Виталия Наливкина и псевдоподполковника полиции, хранившего ящики с деньгами в своем доме.

В сообщении УМВД Приморья отмечалось, что, распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.

Несмотря на то, что паблик позиционирует себя как канал шуточных новостей, транслирующих истории вымышленных персонажей, герой постановочного ролика носит форму сотрудника органов внутренних дел, что является административным правонарушением, отмечалось в сообщении.

В соответствии с частью 3 статьи 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за распространение информации, выражающей в неприличной форме неуважение органам, осуществляющим государственную власть в РФ, наказывается штрафом в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.

На видео, размещенном в соцсетях, якобы запечатлены кадры обыска в доме подполковника полиции, в ходе которого обнаружены, по словам автора ролика, "сотни килограммов денег", подвал, набитый ящиками с крупными купюрами. В подписи к видео авторы сообщают, что "все события и персонажи вымышлены".