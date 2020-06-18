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СК нашел новые эпизоды по делу о похищении в рабство бездомных в Ростовской области

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Четыре жителя Батайска (Ростовская область) обвиняются в использовании рабского труда и похищении людей. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Ростовской области.

В августе 2019 года следователи Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении двух жителей Батайска, которые подозревались в использовании рабского труда.

"В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следствием выявлены 5 дополнительных эпизодов похищения граждан, совершенных с угрозой применения насилия и применением оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что четырем жителям Батайска вменяется обвинение по пункту "а, г, д" части 2 статьи 127.2 УК РФ (использование рабского труда), статьи 126 УК РФ (похищение человека), они арестованы.

Ранее сообщалось, что в августе 2019 года правоохранительные органы выявили использование 14 бездомных в качестве рабов двумя жителями Батайска.

По данным следствия, обвиняемые подыскивали в Ростове-на-Дону лиц без определенного места жительства и доставляли в частное домовладение в Батайске, где незаконно удерживали и безвозмездно использовали их труд. У потерпевших изъяли документы, угрожали их жизни и здоровью, содержали в помещении, где не было надлежащих условий для проживания и питания. Также их заставляли бесплатно выполнять работы на различных объектах, а причитавшиеся им деньги присваивались злоумышленниками.

Полиция задержала фигурантов уголовного дела, удерживаемых 14 человек освободили.

Ростовская область СКР

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